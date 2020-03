Doposcuola Pomerigginsieme via Skype in emergenza coronavirus

L'emergenza coronavirus non ferma il doposcuola Pomerigginsieme. Le lezioni individuali per ragazzi e ragazze si spostano infatti su Skype, tenute dalle operatrici del doposcuola direttamente con gli alunni e le alunne, della durata di un'ora, con orario concordato con la famiglia.

I servizi offerti da Pomerigginsieme rimangono gli stessi: aiuto compiti, ripetizioni e potenziamento su materie specifiche. Il servizio è come sempre, aperto anche ai ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Non interrompere Pomerigginsieme a seguito del DPCM sul Coronavirus è sembrato alle organizzatrici un qualcosa di importante e necessario, soprattutto per continuare a supportare i ragazzi e le ragazze che continuano a svolgere i propri compiti grazie alle lezioni online organizzate dagli istituti scolastici.

In questo modo tutti quanti gli alunni potranno continuare ad usufruire di questo valido strumento di supporto alle famiglie e agli studenti, che potranno così proseguire le loro attività senza restare indietro con il programma scolastico.

Pomerigginsieme Via Skype ha preso il via da Lunedì 16 Marzo e proseguirà almeno fin quando non riapriranno le scuole. Il servizio vale ovviamente per tutti coloro che usufruiscono di Pomerigginsieme nelle quattro sedi ad oggi operative: Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Lastra a Signa ed Empoli.

Per maggiori informazioni contattare la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino allo 0571913339, oppure inviare un messaggio alla pagina facebook Pomerigginsieme Doposcuola.

Fonte: Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino

