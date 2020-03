I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, sono intervenuti questa notte intorno alle 2 circa di questa notte a Seravezza, in viale Emilia, per un incendio che ha coinvolto un supermercato. Le fiamme hanno interessato alcuni frigo e al momento dell'intervento i locali erano completamente invasi dal fumo. Dopo aver estinto l'incendio e areato i locali, l'intervento si è concluso intorno alle ore 3.15. Non si segnalano persone coinvolte .

