Ha l'autocertificazione per mangiare alla Caritas ma è ricercato, arrestato

Voleva andare alla mensa della Caritas e aveva con sé l'autocertificazione per non incappare in una denuncia per il decreto sull'emergenza coronavirus. Il punto è che l'uomo era ricercato e nei suoi confronti era stata disposta la custodia cautelare in carcere. Per questo un 44enne marocchino è stato arrestato dalla polizia a Firenze. Il 9 gennaio scorso era stato scoperto mentre spacciava hashish a un 13enne. Il primo provvedimento fu quello del divieto di dimora nel territorio comunale di Firenze. Cosa che ha disatteso perché fu fermato in piazza Leopoldo a Firenze. Da lì è nato il provvedimento eseguito oggi.

Tutte le notizie di Firenze