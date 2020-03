In auto per "dare un'occhiata al supermercato": un arrestato e tre denunciati a Pontedera

Ieri pomeriggio sono stati denunciati 4 giovani e uno di loro arrestato a bordo di un'auto nei pressi di Pontedera. La polizia li ha scoperti mentre erano in giro senza valido motivo, a tutela del Dpcm per limitare il contagio di coronavirus. I 4 sono residenti a Calcinaia. Alla domanda su cosa ci facessero in giro, hanno risposto che volevano andare in un supermercato a dare un’occhiata in giro. Dagli accertamenti è risultato che l’autista K.S. 37enne era ricercato per un residuo pena di quasi 8 mesi per i reati di sequestro di persona, prostituzione minorile e lesioni, mentre gli altri tre, un rumeno di 22 anni e due fratelli italiani di 19 e 20, avevano diversi precedenti di polizia. Accompagnati in ufficio, tutti e quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità (650 C.P.) mentre l’uomo albanese alla guida è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

