In auto senza motivo, trovato con la cocaina. Arrestato a Firenze

Durante il fine settimana i finanzieri di Firenze, in servizio per l’emergenza COVID-19, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un giovane di origini marocchine che stava nascondendo 60 grammi di cocaina.

Le Fiamme Gialle si sono insospettite dalla presenza in strada di due giovani all’interno di un’auto che sembravano procedere senza avere una precisa meta, allora si sono avvicinate per il controllo dei documenti e per chiedere la motivazione del loro transito.

Tenuto conto delle affermazioni poco credibili e dello stato di agitazione dei due, hanno trovato nelle tasche del jeans di uno dei due, due pacchetti di sigarette con nascoste 4 dosi di cocaina da 2 grammi ognuna, pronte per l’uso, e 1 involucro con cellofane contenente altri 54 grammi.

La perquisizione del domicilio di questi ha permesso il sequestro anche quasi 8.000 euro di denaro contante, ritenuto provento del reato di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e il Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, ha disposto i domiciliari in attesa del giudizio che avrà luogo a maggio.

Fonte: Guardia di Finanza di Firenze

Tutte le notizie di Firenze