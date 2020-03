Inflazione in calo a Firenze nel mese di febbraio

A febbraio inflazione in calo a Firenze e diminuiscono i prezzi di alberghi, trasporti e alimentari. È quanto comunica l’Ufficio comunale di statistica, presentando i risultati del calcolo dell'inflazione a Firenze per il mese di febbraio secondo gli indici per l'intera collettività nazionale.

La variazione mensile è -0,6%, mentre a gennaio era era +0,3%. La variazione annuale è +0,4%, mentre a gennaio era +0,7%.

A contribuire a questo risultato sono state, rispetto al mese precedente, principalmente le variazioni registrate per le divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (-2,7%), Trasporti (-0,9%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,1%).

Nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione sono in diminuzione i servizi di alloggio (-10,7% rispetto al mese precedente, +2,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) e i ristoranti, bar e simili (-0,4% rispetto al mese precedente, +1,4% rispetto a febbraio 2019).

Per la divisione Trasporti sono in diminuzione il trasporto aereo passeggeri (-9,5% rispetto al mese precedente, +8,1% su base annuale), le automobili (-0,1% su base mensile e +1,3% rispetto a febbraio 2019), i carburanti e lutbrificanti per mezzi di trasporto privati (-1,9% su base mensile, +1,9% su base annuale) e il trasporto passeggeri su rotaia (-0,4% rispetto al mese precedente, +0,8% rispetto a febbrao 2019). In aumento la manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati (+0,4% rispetto al mese precedente).

Nella divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche la variazione mensile è causata dalle diminuzioni dei vegetali (-0,4% rispetto al mese precedente, -4,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), di latte, formaggi e uova (-0,2% su base mensile, +2,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), di pane e cereali (-0,7% rispetto al mese precedente, +0,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) e dei pesci e prodotti ittici (-0,8% su base mensile, +2,7% su base annuale). In aumento la frutta (+1,9% rispetto a gennaio 2019, +4,4% rispetto a febbraio 2019), le acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (+0,4% su base mensile).

Nella divisione Abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono in diminuzione il gasolio per riscaldamento (-2,7% rispetto al mese precedente, +1,7% su base annuale) e l’energia elettrica (-0,7% su base mensile, -3,1% su base annuale). In aumento i servizi per la riparazione e la manutenzione della casa (+0,3% rispetto al mese precedente).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze