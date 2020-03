Iorestoacasa e fotografo il Mugello: l'iniziativa social

Questa l'iniziativa lanciata dall'assessorato al Turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello:

"In un momento così difficile e particolare anche il Mugello aderisce alla campagna #IORESTOACASA per contrastare il COVID-19. Ma non per questo dobbiamo smettere di sognare e di vivere e abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.

Condividi le foto della tua quotidianità, raccontaci il tuo #MUGELLODACASA. Facci vedere il panorama fuori dalla tua finestra, fuori dalla tua porta, facci vedere i tuoi dolci, le tue ricette, i libri che stai leggendo...

Tagga i nostri account ufficiali sulle tue foto e stories su Instagram e Facebook e usa #MUGELLODACASA e #IORESTOACASA

Raccoglieremo tutte le foto in album fotografici speciali. Facciamo entrare la bellezza e lasciamo il virus fuori dalla porta!"

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

