Montemurlo, stamattina la sanificazione di tutte le aree pubbliche e degli arredi urbani

È iniziata questa mattina da Montemurlo centro la sanificazione di tutte le aree pubbliche e degli arredi urbani come i giochi dei giardini pubblici, panchine, pensiline, aree intorno ai fontanelli e cestini. La sanificazione continuerà nei prossimi giorni e riguarderà tutte le frazioni del Comune, dunque anche Oste e Bagnolo. L'intervento, svolto da personale di Alia, è stato richiesto e fortemente voluto dal sindaco Simone Calamai come ulteriore misura di contrasto al diffondersi dell'epidemia da Coronavirus. Una sanificazione del territorio che non modifica le raccomandazioni già date in precedenza: "La sanificazione di tutti gli arredi urbani - dice - è un'ulteriore misura che abbiamo preso a tutela della salute pubblica, non certo un invito a uscire. Ricordo a tutti che i parchi e i giardini sono chiusi e che è necessario rimanere a casa e limitare gli spostamenti a tre soli motivi: salute, necessità e lavoro".