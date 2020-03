Pitti Immagine: "Lavoriamo per le fiere del prossimo giugno"

Nel pieno rispetto di tutti i decreti a oggi pubblicati, abbiamo prontamente attuato tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone che lavorano a Pitti Immagine, con e per noi. E insieme ci siamo organizzati per continuare a essere operativi, utilizzando tutti gli strumenti e le reti per lavorare dalle nostre case, in contatto costante l’uno con l’altro, settore con settore… e con tutti voi.

Ciò che vogliamo dirvi forte e chiaro è che stiamo tutti lavorando per aprire le fiere del prossimo giugno alle date stabilite. Non ci siamo mai fermati. Semplicemente, è il nostro dovere: niente più e niente meno che il nostro dovere nei vostri confronti.

Siamo coscienti che non sarà una stagione fieristica come le altre, sarà una stagione eccezionale, contro la paura e l’emergenza. Ma non per rimuoverle, bensì per fronteggiarle e porre realisticamente le basi per una ripartenza la più rapida possibile. Per questo abbiamo deciso di investire.

Stiamo infatti lavorando su un doppio binario, fisico e digitale, con servizi innovativi e complementari, che rafforzino l'efficacia delle relazioni tra aziende e compratori. La fiera fisica, ricca di contenuti e con ulteriori novità, sarà affiancata dalla piattaforma digitale e-PITTI Connect che, al di là dell'emergenza, costituisce un patrimonio che stiamo sviluppando da tempo e della quale lanceremo un'inedita versione proprio a giugno, offrendo nuove funzionalità, contenuti aggiuntivi e modalità di interazione anche da remoto.

Con il vostro contributo: siamo un sistema e facciamo sistema, una ricchezza irrinunciabile.

Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento stabile e sicuro, senza nascondere le difficoltà e monitorando l’evoluzione della situazione in Italia e nel mondo giorno per giorno, ora per ora.

Continueremo a restare in contatto, ad aggiornarci, a essere flessibili e veloci, a prendere le opportune misure con serietà e con il coraggio necessari. Si apriranno scenari nuovi, non sempre prevedibili, lavoreremo di più ma soprattutto meglio, attingendo alle nostre e alle vostre capacità creative. Di sicuro non siamo e non saremo soli, perché in tutti questi anni, ancor prima che un evento commerciale di successo, abbiamo costruito insieme a tutti voi una comunità vera.

Ecco, a proposito di questo, un’ultima cosa.

Da cittadini, da genitori, da figli e membri di comunità più larghe, mandiamo un pensiero riconoscente, affettuoso e solidale alle migliaia di medici, infermieri e volontari che nelle strutture sanitarie sono impegnati a garantire a tutti noi la migliore assistenza possibile, senza sosta. Se ci sono degli eroi in questo momento, sono loro.

Fonte: Pitti Immagine - ufficio Stampa

