PuntoAcque chiusi al pubblico, potenziati call center e servizi online

Alla luce dei provvedimenti emanati dalle autorità nazionali sulle misure di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19, Acque SpA ha disposto la chiusura, da mercoledì 18 marzo fino al 3 aprile incluso (salvo ulteriori disposizioni), dei propri sportelli al pubblico, i cosiddetti PuntoAcque. La decisione ha come obiettivo quello di tutelare la salute dei cittadini e del personale, incentivando al contempo il ricorso al call center e agli altri strumenti online - che nel frattempo sono in corso di potenziamento - per le pratiche di natura commerciale.

La scelta segue quella del 10 marzo scorso, quando fu stabilita la chiusura dei PuntoAcque di Pontedera e Castelfiorentino. Da mercoledì, resteranno chiusi anche quelli di Pisa, Empoli, Capannori e Monsummano Terme.

Come detto, Acque rimane sempre e comunque a disposizione dei propri utenti attraverso il call center e i canali digitali, tramite i quali è possibile svolgere pressoché tutte le pratiche per le quali solitamente si ritiene necessario recarsi agli uffici al pubblico.

- Chiamando l’800 982 982 (gratuito da telefono fisso), oppure lo 050 843 843 (da mobile, costo dipendente dal gestore telefonico) gli operatori del call center potranno predisporre qualsiasi pratica e dare seguito alle richieste degli utenti.

- Con MyAcque (sia nella versione web che app) si accede a uno sportello online con cui si può pagare la bolletta, effettuare una voltura, verificare l’andamento dei consumi, inviare l’autolettura, controllare lo stato dei pagamenti o delle pratiche in corso, 24 ore su 24.

Per quanto riguarda invece la segnalazione di eventuali guasti o disservizi, è regolarmente in funzione il numero verde gratuito 800 983 389, attivo 24 ore su 24.

Fonte: Acque Spa

