Quarantena Dance, la video-parodia dalla Scossa di Colle

Continua il successo della video-parodia creata dai ragazzi dell'associazione La Scossa di Colle Val d'Elsa in questo periodo di isolamento. In pochi giorni il Banz lanciato dalle magliette gialle sui social ha superato le 20.000 visualizzazioni entrando nelle case di tante famiglie italiane. Il titolo è chiaro 'A casa col sorriso - Quarantena Dance'. Secondo i ragazzi servirà per regalare a tutti un momento di spensieratezza con i propri famigliari isolati in casa che potranno cosi cantare a ballare insieme con l'obbiettivo di raccogliere poi i video provenienti da tutta Italia per la realizzazione di una clip finale. La voce della canzone è quella della colligiana Alice Spinelli che si è prestata a questa simpatica iniziativa nella speranza che anche in questi momenti difficili, si sappia trovare un po' di tempo per sorridere. Parallelamente a questa iniziativa ludica continua l'impegno dei volontari dell'associazione nei servizi alle famiglie e la fasce più deboli con i progetti 'Piazza Baby sitter', 'Spesa a domicilio' in collaborazione con la Pubblica assistenza di Colle e Dogsitting insieme ad Anpana

