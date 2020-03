QuarantenaCreativa, manda le foto dalla tua finestra per il concorso su Facebook

Un gruppo FB davvero particolare, nato per fronteggiare le esigenze straordinarie che, in tempi davvero eccezionali, le persone si trovano a dover vivere. Accompagnati dallo slogan "IoRimangoACasa", nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali a tutela della nostra salute, l'idea di Giovanna M. Carli condivisa dal fotogiornalista Giuliano Corti, è apparsa molto interessante. Si tratta in particolare di condividere foto scattate esclusivamente dalla finestra o dal balcone di casa. La foto che riceverà più like da giovedì 19 marzo 2020, data in cui alle ore 8 inizierà il concorso, si guadagnerà la cover ossia la copertina del gruppo, ogni giovedì successivo. Il concorso andrà avanti per 40 giorni. Dopodiché, promettono gli ideatori, le foto saranno pubblicate su un libro, virtuale o cartaceo.

Quante foto saranno pubblicate? Quaranta foto, tanti quanti sono i giorni del concorso. Start previsto, dunque, per giovedì 19 marzo 2020, quindi, e chiusura non oltre la mezzanotte di lunedì 27 aprile 2020.

Il regolamento è molto semplice, basta iscriversi al gruppo pubblico e visibile a tutti su Facebook "La Toscana del Cuore" e postare indicando: Regione (ovvio Toscana), Provincia, Comune e Frazione con gli hastag #LaToscanaDelCuore #IORimangoACasa #LeFotoDallaMiaFinestra. Possono votare coloro che si iscrivono al gruppo. Gli altri like non saranno ritenuti validi.

"Sto cercando di attivare gallerie on line per i miei artisti - commenta Giovanna M. Carli, nota critica d'arte - perché le persone devono avere modo di trascorrere al meglio questo periodo di necessario isolamento. Ho pensato che la creatività potesse aiutare, visto che stimola l'immaginazione, essenziale o comunque molto utile adesso, e non escludo altre iniziative da prendere anche con il Museo della Narrazione di Firenze, come, ad esempio, video pillole di scrittura creativa. Vivo questo momento come un'opportunità eccezionale per scoprire me stessa, gli altri e tutto ciò che, abituati alla fretta, finora ci è sfuggito come il rispetto per l'ambiente e l'ascolto dell'altro. Per questo ho ideato l'# QuarantenaCreativa".

Dal canto suo, Giuliano Corti promette di partecipare attivamente al Gruppo La Toscana del Cuore ma di non concorrere. "Sarò nella giuria insieme a Giovanna - promette - pubblicherò le mie foto ma non concorrerò. Mi pare più che giusto!". Intanto una bellissima selezione di foto della "Toscana del Cuore" firmate da Giuliano Corti in visione proprio per Voi. Buon concorso e viva le iniziative creative ma "da casa"!

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana