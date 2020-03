Mascherine e disinfettanti a caro prezzo: nei guai farmacia di Siena

In piena emergenza Coronavirus, c'è chi specola sulla psicosi. È il caso di una farmacia di Siena, in cui è entrata in azione la guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno trovato mascherine e disinfettanti venduti a carissimo prezzo, sproporzionato rispetto al valore normale. Le mascherine FFP2 avevano un costo di 15 euro l'una, mentre una confezione da dieci pezzi di disinfettante costava circa 10-20 euro.

La guardia di finanza ha proceduto a sequestrare tutte le mascherine trovate, tra l’altro risultavano prive del contenuto minimo delle informazioni merceologiche del prodotto. Alla farmacia è stata comminata una multa salata.

Le fiamme gialle acquisiranno le fatture di acquisto per quantificare l’esistenza di manovre speculative per conseguire un vantaggio economico indebito nelle operazioni commerciali a danno di consumatori.

