Sospese da domani le attività ambulatoriali del Centro Fior di Prugn

Da domani Il Centro Fior di Prugna sospenderà le attività ambulatoriali in ottemperanza alla circolare del Ministero della Salute “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”, in quanto si tratta di attività ambulatoriali procrastinabili. Tutte le prestazioni saranno riprogrammate non appena possibile. Il Centro Fior di Prugna è la struttura di riferimento regionale per le Medicine Complementari e la Medicina Tradizionale Cinese con sede presso il presidio di Camerata.

Fonte: AUSL Toscana Centro

