Careka ospite di Liberi Tutti Live

Careka è stato ospite di Liberi Tutti Live su Radio Lady negli scorsi giorni. Antonio Careka nasce il 29/11/89 a Pomigliano D’arco (NA).

Trasferitosi in giovane età nell’ Empolese-Valdelsa, qualche anno più tardi muove i suoi primi passi con la musica ed il cantautorato nell’ambiente del Rap, sotto il nome di BlackM. Negli anni successivi si fa strada all’interno del genere musicale urbano grazie alle sue capacità di freestyler e ai molti concerti sul territorio. Nel 2011 è uno dei capostipiti del primo laboratorio Rap/HipHop dell’ Empolese-Valdelsa e della Toscana, dal nome URBAN BEING, svoltosi per molti anni all’interno del Csa Intifada.

Il progetto dà modo a Careka di coltivare al meglio la propria arte portandolo ad aprire concerti ad artisti del calibro di 99Posse, Clementino, Djgruff, Kiave, Mezzosangue, Ghemon, DonaldD, Assalti Frontali, Colle del Fomento, Cor Veleno, Kaos, Stokka&MadBuddy e molti altri.

Nel periodo che va dal 2012 al 2015 pubblica 3 progetti: NaturalBornKiller (Demo 2012), Alone in the Black (Album 2014), Dj LettOne & BlackM (MIxtape 2015). Dopo qualche tempo fuori dai radar, alla ricerca di un evoluzione e maturazione musicale, Antonio nella seconda metà del 2019 con il supporto tecnico di Giacomo Saleni della Fucina Studio, inizia a lavorare alla creazione di “Careka”, album omonimo, che vede l’uscita ad inizio 2020.

L’ indagine personale, volta ad ampliare la sua visione musicale in questo nuovo progetto, lo porta alla creazione di un album dallo stile variegato: pezzi dal sound classico, che comprendono un ambiente Rap/Soul/Funky, fino ad arrivare a sonorità più fresche e moderne con basi e ritmiche che comprendono la Grime, la Trap e l’Elettronica. Anche i temi trattati sono vari, così come il progetto stesso, parlano di quotidianità, veridicità, d’amore e di socialità.Tutte le notizie di Empoli