Coronavirus: 44 nuovi casi positivi tra Arezzo, Siena e Grosseto

Sono quarantaquattro i casi positivi di Coronavirus nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo, nella Asl Toscana Sud Est.

Sette di questi vengono dall'Aretino, si tratta di quattro donne e tre uomini. A Arezzo una 78enne è in terapia intensiva; i restanti sei casi sono tutti rimasti presso il proprio domicilio.

Nella zona di Siena invece i numeri sono più alti: quindici i casi positivi, sette donne e otto uomini. Si segnalano in Valdichiana una 11enne e un 15enne, che sono in buone condizioni. Nessuno di questi è in ospedale.

Ventidue i casi nel Grossetano, undici uomini e undici donne. In ospedale a Grosseto sono finiti un 71enne, un 75enne - entrambi in terapia intensiva - e una 66enne a medicina interna.

