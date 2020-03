Coronavirus: continuano i controlli nel Comune di Vicopisano

COVID-19, continuano nel Comune di Vicopisano, i controlli con la Polizia Municipale e i Carabinieri, in prima linea contro la diffusione del virus, per far rispettare le disposizioni di legge.

"Ringraziamo le Forze dell'Ordine _ dice il Sindaco Matteo Ferrucci _ per come stanno svolgendo il loro lavoro, con professionalità, rigore, inflessibilità e, quando serve, umanità nell'approccio e nelle spiegazioni, considerata la situazione critica per tutti."

Il quadro che emerge dai controlli, sia sulle auto e sulle biciclette (che ricordiamo sono sottoposte alle stesse disposizioni di legge per gli spostamenti) che nel territorio (per scongiurare il formarsi di gruppi, assembramenti o attività non consentite), è risultato positivo.

La comunità di Vicopisano risulta complessivamente, disciplinata. Un fatto importante in una fase molto delicata della diffusione del virus durante la quale è necessario prestare ancora più attenzione, per fermare il contagio, alle precauzioni, alle distanze e agli spostamenti (riducendoli al minimo e solo per motivi di lavoro, esigenze di salute e stretta necessità).

A questo link del sito istituzionale del Comune il modello di autodichiarazione da usare (valido dal 17 marzo) per gli spostamenti con alcune informazioni utili sugli stessi: www.viconet.it/comune/NuovaAutocertificazione17Marzo

L'Amministrazione Comunale offre anche un servizio di messaggistica comunale tramite WhatsApp, per iscriversi basta inviare un messaggio WhatsApp con scritto 'attiva' al 3668301788 e salvare il numero del Comune in rubrica. Nei momenti di emergenza il numero viene 'aperto' anche a chi non è iscritto per rispondere 7 giorni su 7, alle domande e alle richieste di chiarimento dei cittadini. Tutte le notizie anche sulla pagina Facebook istituzionale Comune di Vicopisano.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa

