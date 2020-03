Era in quarantena insieme ad un gruppo di otto anziani in isolamento domiciliare dopo che un operatore sanitario della casa di Riposo di Comeana a Prato era risultato positivo al Coronavirus. L'uomo, 89 anni di Prato, è morto. Lo si è appreso dalla nota giornaliera dell'Usl Toscana Centro. Si tratta del secondo decesso dopo quello di una donna di 100 anni anch'essa in isolamento. Gli anziani ancora in isolamento sono sei.

