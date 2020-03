Coronavirus: #noipsicologicisiamo, assistenza gratuita per cittadini e operatori sanitari

"Quando si è in emergenza una professione sanitaria si mette a disposizione, in questo caso per rispondere a chi sta vivendo con difficoltà l'esperienza del Coronavirus. Ci sono più di 200 psicologi che hanno già dato la loro disponibilità, rispondendo alle telefonate di cittadini, operatori sanitari e colleghi psicologi, tutti i giorni dalle 9 alle 19 alla linea telefonica con il numero 3316826935".

Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, che questa mattina, giovedì 19 marzo, ha avuto un confronto via skype con il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. In primo piano i 'bisogni' che emergono prepotenti in tempo di Covid-19, con il carico di stress e di ansia sulla cittadinanza e specialmente su chi è in prima linea a combattere, tanto da indurre l'Ordine presieduto da Gulino ad avviare questo servizio "informativo, al momento, ma che sta riscuotendo un grande successo, tanto che ci chiamano anche da altre regioni". Un servizio nato il 16 marzo sulla scorta delle molte richieste che gli psicologi ponevano all'Ordine per la loro attvità e per i loro pazienti.

"In questo momento dimostrate il bisogno del vostro supporto anche a beneficio del nostro servizio sanitario" ha detto Giani. Il presidente, esprimendo sostegno e apprezzamento per l'attività gratuita avviata e per il successo che sta riscuotendo, ha ricordato che "in questi anni sono stati fatti passi importanti per collocare la funzione dello psicologo in alcuni servizi essenziali". L'attività svolta si deve ora accompagnare all'impegno per "far entrare questa figura, legata all'equilibrio e al benessere personale di ciascuno, nella sfera di familiarità di ogni cittadino, accanto alle altre figure essenziali, come il medico di famiglia".

Da Gulino l'auspicio che "questa disponibilità, che oggi offriamo per un servizio essenzialmente informativo, possa domani servire ad incrementare l'introduzione della figura professionale dello piscologo proprio nell'ambito dei servizi". Anche perchè, ha ricordato la dottoressa, oggi riceviamo molte segnalazioni di ansia e di disagio pisichico e fisico, in alcuni casi di malattia; ma domani ci saranno le conseguenze da stress post traumatico".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

