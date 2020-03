Coronavirus, possibile ulteriore rinvio degli spettacoli teatrali a Colle Val d'Elsa

In considerazione dell’emergenza Covid-19 i due spettacoli che erano in programma per il 12 ed il 24 marzo sono stati attualmente riprogrammati rispettivamente per le date del 15 maggio e 29 maggio 2020. Nel caso in cui la situazione attuale si dovesse prorogare oltre la metà di maggio e non fosse possibile riprogrammare gli spettacoli in una ulteriore altra data, in virtù delle misure assunte dal D.L n.18 del 17.3.2020 ed in particolare dall’art .88 che prevede misure a tutela dei possessori di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, gli importi dei biglietti o degli abbonamenti teatrali (in proporzione per i 2 spettacoli), verranno considerati automaticamente come voucher di pari importo per l’acquisto di abbonamenti o biglietti per la prossima stagione teatrale senza che i possessori debbano fare alcuna specifica richiesta.

Fonte: Ufficio Stampa

