Coronavirus, rafforzate le misure di controllo contro i 'furbetti'

Linea dura a Cascina da parte delle forze dell’ordine per far rispettare, agli automobilisti ma anche ai pedoni, quanto previsto dalle disposizioni dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati per contenere il contagio da Covid-19 e dalle ordinanze comunali – afferma il sindaco f.f. Dario Rollo. In questo periodo la PM ha rafforzato i controlli su tutte le strade d’interesse comunale ma anche sulle altre arterie che attraversano il vastissimo territorio. Il comando dei Vigili Urbani sta operando in piena sinergia con i militari delle locali stazioni dei Carabinieri di Cascina e Navacchio e con le altre forze dell’ordine. Alla data odierna le attività effettuate sul territorio sono state diverse.

Dal giorno 11 marzo i controlli di persone e veicoli da parte della PM e Carabinieri sono stati oltre 500. Ben 21 cittadini sono stati denunciati per violazione dell’art. 650 c.p.. Oltre 100 autocertificazioni rilasciate dalle persone fermate dalle forze dell’ordine sono attualmente in fase di verifica e pertanto il numero dei soggetti denunciati potrebbe aumentare in questi giorni. Nella sola giornata di ieri, primo giorno di entrata in vigore dell’ordinanza di divieto accesso alle aree verdi, parchi gioco e lungo la pista ciclo-pedonale dell’Arno nonchè la chiusura dei cimiteri, sono stati effettuati 49 controlli e denunciate 4 persone. Inoltre, è stato predisposto un mezzo che trasita per la città diffondendo un messaggio audio di invito a restare a casa. Le segnalazioni di cittadini che denunciano situazioni di assembramento vengono prontamente evase con interventi e controlli. Nonostante l’emergenza e le numerose attività di controllo, il personale della PM sta rispondendo in maniera professionale alle richieste che arrivano dai cittadini e dall’amministrazione.

I controlli sono estesi anche alle attività commerciali. Si ricorda che, oltre alle sanzioni, in particolari casi si potrebbe arrivare anche al provvedimento di sequestro e chiusura immediata dell’esercizio. Il Comune di Cascina, in collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio convenzionate (Misericordia di Cascina e di Latignano, Pubblica Assistenza di Cascina, La Racchetta di Cascina e Croce Rossa di S. Frediano), hanno iniziato la distribuzione a domicilio di cibo e medicinali nei confronti di chi si trova in situazioni di difficoltà e/o quarantena.

I numeri da chiamare sono 800017728 in funzione h24, oppure in caso di necessità il 348-7301523 orario 08.00-18.00. Si ricorda inoltre che per poter circolare, anche a piedi, in questi giorni è necessario aver compilato e avere con sé il modulo di autocertificazione. L’invito – continua Rollo – è rimanere a casa evitando qualunque spostamento se non quelli di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per evitare sanzioni, di natura penale ed amministrativa, ma soprattutto per evitare rischi per l'intera collettività.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

