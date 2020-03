Coronavirus, rinviata la pubblicazione del bando Erp a Pontedera

La pubblicazione del bando biennale del Comune di Pontedera, per l'assegnazione delle case popolari, che doveva essere ufficializzata il 23 marzo prossimo, è stata sospesa e rinviata a data da definire.

Il Comune di Pontedera ha preso atto delle difficoltà oggettive della situazione contingente e quelle espresse dalle associazioni che si erano rese disponibili ad assistere l'utenza.

L'assessore alle politiche abitative, edilizia residenziale pubblica e ed edilizia sociale Sonia Luca, spiega che “il rinvio è volto a garantire l'effettiva partecipazione al bando da parte di tutti, soprattutto dei soggetti che non hanno a disposizione le conoscenze e gli strumenti informatici per la compilazione della domanda on-line”.

L'Amministrazione Comunale darà pronta comunicazione della pubblicazione del bando, appena le condizioni la renderanno possibile. Si coglie inoltre l'occasione per ringraziare le associazioni stesse e le organizzazioni sindacali per la disponibilità e per la attenzione dimostrata.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pontedera