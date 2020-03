Covid-19, da Fondazione Confcommercio Toscana Onlus contributo per Misericordie e Pubbliche Assistenze

Dal mondo del terziario arriva un piccolo contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria in Toscana. La Fondazione Confcommercio Toscana Onlus ha infatti stanziato 15mila euro che, in accordo con i presidenti toscani di Misericordie e Pubbliche Assistenze, serviranno ad attrezzare tre ambulanze per renderle idonee al trasporto dei malati gravi di Covid 19, poi ad acquistare mascherine protettive per i soccorritori incaricati del servizio.

“In questo momento così drammatico anche per le imprese e i professionisti che Confcommercio rappresenta, il primo pensiero di tutti deve andare alla tutela della salute pubblica ed è per questo che siamo felici di poter dare un contributo attraverso la nostra Fondazione”, dice la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini.

“Volentieri mettiamo a disposizione queste risorse come segno tangibile della nostra riconoscenza e del nostro pieno sostegno al mondo del volontariato, che in Toscana come nel resto d’Italia si sta muovendo con grande generosità, impegno e spirito di abnegazione a fianco delle strutture sanitarie, per garantirci la necessaria assistenza”, spiega il presidente della Fondazione Confcommercio Toscana Onlus Antonio Fanucchi, che ricorda: “il nostro rapporto con i responsabili regionali delle associazioni del volontariato è iniziato con la campagna informativa sull’ictus e prosegue ora con la battaglia contro il Covid 19”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana