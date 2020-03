Il Comune fa sospendere momentaneamente i cantieri di Open Fiber per la posa della fibra ottica

L’ufficio tecnico del Comune di Empoli ha sospeso momentaneamente le concessioni rilasciate a Open Fiber chiedendo la sospensione dei vari lavori in corso sulle strade cittadine per la posa della fibra ottica.

Oggi dunque le ditte appaltatrici hanno provveduto a mettere in sicurezza i cantieri aperti e da domani, venerdì 20 marzo, fino al prossimo 3 aprile, le operazioni di posa della fibra saranno sospese.

Si tratta di cantieri presenti in zona Terrafino, in Via Meucci, Via dei Cappuccini, Via Masaccio, Via del Giorgione, Via Bartolini - zona dietro al distretto sanitario Asl di ‘Rozzalupi’

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli