La comunità cinese dona al Comune di Calenzano disinfettante e mascherine

I rappresentanti della comunità, insieme alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, si sono recati ieri in Municipio per donare 120 litri di disinfettante per superfici, una scatola di mascherine e una scatola di bombolette igienizzanti e antibatteriche, che saranno utilizzati per sanificare gli spazi pubblici e per dotare personale della protezione civile e volontari di tutte le protezioni necessarie.

“Se c’è qualcosa che possiamo imparare da questo periodo eccezionale per tutto il pianeta – ha detto il Sindaco Prestini – è il fatto di essere tutti parte di un’unica grande umanità. Il virus colpisce tutti e annulla le differenze e può essere combattuto solo con la collaborazione di ogni singolo individuo, ognuno per la sua parte. La comunità cinese ieri ci ha donato una possibilità in più di proteggere i nostri cittadini. Un ringraziamento di cuore da parte di tutti noi”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calenzano