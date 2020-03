Lezioni a distanza anche alla Scuola di Musica a Poggibonsi

È partita, da lunedì 16 marzo, la didattica a distanza all’ HB Music Farm, Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi. Le “lezioni a distanza” si rivolgono a chi è già iscritto, ma anche a chi vuole iscriversi adesso per la prima volta e rappresentano una modalità che consente la continuità rispetto alla didattica in presenza. Le lezioni in presenza sono infatti sospese, come su tutto il territorio nazionale, per far fronte all’emergenza del Coronavirus.

“La musica ora più che mai, rappresenta un elemento di gioia e di unione. È importante perché la musica crea ponti e riesce a superare le distanze anche fisiche. Tutti i nostri insegnanti si sono resi disponibili per attuare questo piano di intervento didattico alternativo.- commenta il Direttore Raffaello Pareti- Le piattaforme da condividere per le lezioni on line, individuale e collettiva, sono da concordare con l’insegnante ed è garantita una prova gratuita. Il servizio è rivolto a tutti i nostri allievi iscritti, ma anche a chi decida di iscriversi ora approfittando dell'opzione "lezione a distanza". Il pagamento della quota mensile è subordinato alla verifica della qualità del collegamento della piattaforma scelta.”

Per informazioni sull'attivazione delle lezioni a distanza è possibile scrivere una mail a musica@comune.poggibonsi.si.it inserendo anche il numero di telefono. Tutti gli interessati verranno ricontattati telefonicamente.

Fonte: Ufficio stampa

