Misericordia e Dolce, dal 20 marzo cambia l'accesso

Da domani, venerdì 20 marzo, l’accesso per i servizi di Salute mentale, Centro salute donna e Diabetologia sarà consentito da Piazza dell’ospedale (vecchia portineria del Misericordia e Dolce).

Non sarà più utilizzabile l’ingresso da via Cavour 87 ( Edificio 1 ex Palazzina malattie infettive).

A seguito delle disposizioni Ministeriali ed ordinanze Regionali, l’Edificio 1 di via Cavour sarà adibito per degenze Covid.

Le attività ambulatoriali di: Allergologia, Dermatologia, Terapia del dolore, terapia antalgica, agopuntura, reumatologia, urologia, geriatria e nutrizione sono momentaneamente sospese in quanto è in corso il trasferimento presso altre strutture. Sarà cura dell’Azienda comunicare tutti gli aggiornamenti.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

