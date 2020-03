Non osservano le ordinanza sul Covid-19, cinque denunce a Lucca

Le pattuglie della Polizia Municipale del Comune di Lucca nella giornata di ieri (mercoledì 18) e questa mattina hanno effettuato numerosi controlli sul territorio per garantire l’osservanza delle misure decise per limitare la diffusione del coronavirus. In particolare ieri sono state controllate 106 persone e 59 attività commerciali. Fermato uomo che stava correndo sulle Mura ignorando le transenne e le disposizioni di chiusura della passeggiata in vigore dal 15 al 25 marzo, trovato senza giustificazione un cittadino sorpreso a prendere il sole sulla riva del fiume. Entrambi sono stati denunciati per aver infranto le disposizioni dei decreti del Governo del 8 e 9 marzo. Questa mattina i controlli hanno riguardato 21 veicoli, 62 negozi, 12 persone. Fermato e denunciato un uomo trovato a passeggiare sulle Mura e due residenti nel Comune di Camaiore trovati a Lucca senza una valida giustificazione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

