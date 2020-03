Sds Fiorentina nord ovest, attivo il servizio di spesa a domicilio

Per il servizio di spesa a domicilio, la Società della Salute zona fiorentina nord ovest in collaborazione con le Associazioni del Terzo Settore ha attivato da oggi e per tutta la durata del periodo di Emergenza da COVID-19, un numero telefonico unico, come previsto dalla delibera regionale riguardo alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria. Il servizio si rivolge alle persone che si trovano in condizioni di fragilità, già conosciute dai servizi territoriali ma sarà possibile rispondere anche a nuove segnalazioni. Per queste persone le disposizioni normative nazionali fanno espressa raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione, con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle che a causa di precarie condizioni di salute, di autonomia e di solitudine, non possono provvedere autonomamente, non potendo contare su risorse familiari. Chi chiama dovrà essere residente nella zona distretto fiorentina nord ovest e naturalmente non dovrà trovarsi in regime di isolamento fiduciario o di quarantena.

Il numero telefonico unico zonale gestito dall’Associazione Esculapio, è 055/4282770 funzionante tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30 (festivi e prefestivi esclusi) e va a esercitare una funzione di coordinamento della rete di solidarietà di servizi di consegna della spesa che le singole amministrazioni comunali hanno già cominciato ad attivare.

“Ringrazio della disponibilità e dell’impegno mostrati fin da subito dal mondo del volontariato – dichiara Camilla Sanquerin, presidente della Società della Salute fiorentina nord ovest – Le Associazioni sono una risorsa ricca e importante del nostro territorio il cui impegno diventa indispensabile in questo momento di emergenza per far sentire meno soli gli anziani e le persone più fragili, garantendo loro di ricevere a casa i beni di prima necessità”.

Fonte: Ufficio stampa

