Spesa a domicilio a Fucecchio in piena emergenza Covid-19

È iniziato questa mattina a Fucecchio il servizio di distribuzione di generi alimentari presso le famiglie e le persone che hanno difficoltà a spostarsi. Il servizio è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. Si tratta di un servizio di aiuto rivolto a persone fragili e a quelle più a rischio di contagio per fare la spesa. Il Comune di Fucecchio attua questo progetto in collaborazione i soggetti del Terzo Settore che hanno reso la loro disponibilità: Pubblica Assistenza, Croce Rossa italiana, Nucleo Volontario e Protezione Civile Carabinieri.

COME FUNZIONA

Tutti coloro che non possono essere raggiunti dai commercianti e che hanno necessità di generi alimentari possono chiamare il numero 349.5717605 dalle 15 alle 17. I volontari in divisa, muniti di cartellino di riconoscimento, consegneranno la spesa il giorno seguente sempre utilizzando tutti i dispositivi di protezione previsti dal DPCM. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente in contanti.

Ricordiamo che oltre a questo servizio svolto dai volontari e rivolto alle persone più in difficoltà, sul territorio comunale ci sono tantissimi negozi che effettuano consegna a domicilio di prodotti alimentari di varie tipologie. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito internet al seguente indirizzo www.comune.fucecchio.fi.it/news/spesa-e-consegne-domicilio-dei-generi-alimentari.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio