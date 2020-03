Affrontare l'emergenza con il supporto psicologico. Ecco i numeri attivi a Prato

Nessuno resti solo, neppure ad affrontare paure, emozioni, dubbi. Il momento che stiamo affrontando con l'emergenza Coronavirus è nuova per tutti, anche sul fronte psicologico. Edv è per questo che anche a Prato sono attivi servizi di consulenza telefonica per chi ha necessità, a seconda delle esigenze.

Per gli anziani che vivono soli, la sezione femminile della Misericordia continua il servizio di vigilanza attiva telefonica nei confronti degli utenti del telesoccorso, degli anziani seguiti con assistenza domiciliare e degli anziani sono stati segnalati, così da alleviare le problematiche della solitudine. Inoltre la Sezione Femminile gestisce il Telefono Amico Italia centro di Prato facente parte dell’IFOTES con sede a Ginevra, per cui chiunque si trovi in un momento di crisi può parlare con una voce amica e anonima facendo il numero unico nazionale 199.284.284 dalle ore 10 alle 24 ed il numero 0574 32777 dalle ore 16 alle 20,30.

L' Ordine degli psicologi della Toscana ha attivato un numero dedicato sia per gli psicologi stessi, sia per il personale sanitario ma aperto a tutti i cittadini. Chiamando il 3316826935 dalle 9 alle 19 è possibile avere un supporto psicologico per affrontare questo momento particolare.

Infine per dare supporto psicologico a tutto il personale sanitario e socio sanitario del territorio pratese (medici, operatori RSA, operatori delle strutture residenziali e semiresidenziali, assistenti sociali, etc) d a lunedì 23 marzo sarà attivato il numero 0574807901 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 12. Il servizio verrà garantito da un medico psichiatra e da unom psicologo ed è finalizzato a sostenere emotivamente gli operatori che quotidianamente si confrontano con l'emergenza, oltre che a prevenire e trattare eventuali quadri critici emotivi.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Prato