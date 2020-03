Arcicaccia e Federcaccia Castelfiorentino donano 1.500 euro alla terapia intensiva di Empoli

In questo momento di difficoltà e di emergenza per la lotta contro il coronavirus, Arci Caccia e Federcaccia Castelfiorentino insieme ai non cacciatori, hanno ritenuto doveroso aiutare, con un sostegno economico, la terapia intensiva dell'ospedale San Giuseppe. Così ha raccolto e inviato alla Misericordia di Empoli la somma di 1.500 euro, augurandosi, che questa emergenza possa risolversi presto e la società tutta possa ritornare alla normalità. Insieme sconfiggeremo il Covid-19. Insieme torneremo a vivere serenamente. Insieme ce la faremo.

Fonte: Arci Caccia Federcaccia Castelfiorentino

