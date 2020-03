Coronavirus, la Chiesa evangelica cinese di Prato dona mascherine al Comune di Montemurlo

Non solo brutte notizie. A Montemurlo anche stamattina è arrivata la solidarietà della comunità cinese di Prato che ha voluto far dono all'amministrazione comunale di alcuni dispositivi di sicurezza (disinfettanti) e mascherine di tipo chirurgico. A consegnare le dotazioni di sicurezza al comando della Polizia Municipale e sede della protezione civile comunale sono stati i volontari della Chiesa cristiana evangelica cinese di via Stradivari a Prato, che hanno voluto dimostrare concretamente la loro vicinanza alla comunità montemurlese in questo momento di difficoltà. « Ringrazio di cuore gli amici della chiesa cristiana evangelica cinese per la grande disponibilità e generosità dimostrata. Si tratta di un gesto di amicizia che abbiamo molto apprezzato e che ricorderemo», ha sottolineato il sindaco Simone Calamai.

Intanto continuano i controlli della Polizia Municipale di Montemurlo in tutte le frazioni del Comune per verificare il rispetto delle prescrizioni governative circa gli spostamenti. Gli agenti hanno denunciato negli ultimi tre giorni ben dieci persone sorprese in giro senza un valido motivo. Il sindaco Calamai ricorda che è consentito uscire solo per necessità (spesa), lavoro o salute.

