Disservizi Geofor, i comuni dell'area pisana: "Senso di responsabilità per garantire un servizio essenziale"

In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo è essenziale che tutti operino con senso di responsabilità verso la comunità.

Vale per la politica, vale per i servizi alla cittadinanza.

I servizi essenziali vanno garantiti per ridurre il più possibile i disagi che i cittadini stanno vivendo in questo periodo molto complicato a causa delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Ovviamente i lavoratori devono poter svolgere il proprio servizio in condizioni di assoluta sicurezza, ed è anche per questo che ci associamo alla Prefettura nel chiedere a Geofor di dare séguito concretamente ai propositi di evitare disagi e disservizi in questi giorni difficili.