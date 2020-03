Emergenza coronavirus, a Firenze soppresse 3 linee Ataf: le alternative

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 ed in linea con le disposizioni emanate dalle competenti Autorità, Ataf Gestioni, al fine di sostenere il rispetto delle indicazioni ricevute per la migliore tutela dei fruitori del servizio e del personale aziendale, ha predisposto un’ulteriore rimodulazione del servizio.

Da sabato 21 marzo 2020 le linee C1, C2 e C3 sono soppresse fino a nuova comunicazione.

Linea C1 Parterre <=> S. Maria Soprarno

Parterre/Libertà -> San Marco: linee 1 e 7 da Via Don Minzoni fino a San Marco.

Parterre/Libertà -> San Lorenzo/Duomo: linee 1 e 7 da Don Minzoni fino a San Marco oppure fino a Piazza della Stazione per poi proseguire a piedi verso San Lorenzo/Duomo.

Parterre/Libertà -> Uffizi/Santa Croce/Santa Maria Soprarno: linee 1 e 7 da Don Minzoni fino a San Marco, poi linea 23 dalla fermata PIAZZA DI SAN MARCO in direzione di SORGANE(A)/BAGNO A RIPOLI (B) fino alla fermata TINTORI per zona Uffizi/Santa Croce o fermata PONTE ALLE GRAZIE per zona Santa Maria Soprarno.

Linea C2 - Leopolda T1 Porta Al Prato <=> Piazza Beccaria

Leopolda -> Stazione: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO LEOPOLDA fino a ALAMANNI o VALFONDA.

Leopolda -> Centro Storico: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO fino ad ALAMANNI o VALFONDA.

Leopolda -> Santa Croce: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO fino a FORTEZZA, poi linea 23 dalla fermata BESLAN T1 FORTEZZA in direzione di SORGANE(A) /BAGNO A RIPOLI (B) fino a fermata TINTORI.

Leopolda -> Sant’Ambrogio/Beccaria: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO fino a FORTEZZA, poi linea 23 dalla fermata BESLAN T1 FORTEZZA in direzione di SORGANE(A)/BAGNO A RIPOLI (B) fino a GRAMSCI PORTA ALLA CROCE o GIOVINE ITALIA.

Beccaria/Sant’Ambrogio -> Salvemini/Duomo: linea 14 da fermata DUCA DGLI ABRUZZI a fermate SALVEMINI, SANTA MARIA NUOVA o VIA DEI PUCCI.

Beccaria/Sant’Ambrogio -> Stazione: linea 14 da fermata DUCA DEGLI ABRUZZI fino a capolinea STAZIONE NAZIONALE.

Beccaria/Sant’Ambrogio -> Leopolda: linea 14 da fermata DUCA DEGLI ABRUZZI fino al capolinea STAZIONE NAZIONALE, poi linea tramviaria T1 da fermata VALFONDA, in direzione VILLA COSTANZA fino a LEOPOLDA PORTA AL PRATO.

Linea C3 - Leopolda T1 Porta Al Prato <=> Piazza Beccaria

Leopolda -> San Frediano: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO LEOPOLDA fino a ALAMANNI, poi linee 6 o 11 da fermata STAZIONE SCALETTE fino alla fermata PESCAIA DI SANTA ROSA.

Leopolda -> San Spirito/Pitti: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO LEOPOLDA fino a ALAMANNI, poi linee 6 o 11 da fermata STAZIONE SCALETTE fino alla fermata PESCAIA DI SANTA ROSA.

Leopolda -> Santa Croce: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO fino a FORTEZZA, poi linea 23 dalla fermata BESLAN T1 FORTEZZA in direzione di SORGANE(A)/BAGNO A RIPOLI (B) fino alla fermata TINTORI.

Leopolda -> Sant’Ambrogio/Beccaria: linea tramviaria T1 da fermata PORTA AL PRATO fino a FORTEZZA, poi linea 23 dalla fermata BESLAN T1 FORTEZZA in direzione di SORGANE(A)/BAGNO A RIPOLI (B) fino alla fermata GRAMSCI PORTA ALA CROCE o GIOVINE ITALIA.

Beccaria/Sant’Ambrogio -> Oltrarno: linea 14 da fermata DUCA DEGLI ABRUZZI fino a capolinea STAZIONE NAZIONALE, poi linee 6 o 11 da fermata STAZIONE SCALETTE fino alla fermata PESCAIA DI SANTA ROSA, oppure dalla fermata MUSEO DI SAN MARCO linea 6 fino alla fermata PESCAIA DI SANTA ROSA oppure dalla fermata ARAZZIERI linea 11 fino alle fermate PESCAIA DI SANTA ROSA o SODERINI TORRINO DI SANTA ROSA.

Beccaria/Sant’Ambrogio -> Santa Maria al Pignone: linea 14 da fermata DUCA DEGLI ABRUZZI fino alla fermata MUSEO DI SAN MARCO, oppure linea 6 per raggiungere Santa Maria al Pignone.

Beccaria/Sant’Ambrogio -> Leopolda: linea 14 da fermata DUCA DEGLI ABRUZZI fino al capolinea STAZIONE NAZIONALE, linea tramviaria T1 dalla fermata VALFONDA in direzione VILLA COSTANZA fino alla fermata LEOPOLDA PORTA AL PRATO.

Fonte: Ufficio stampa

