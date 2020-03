Interruzione idrica imprevista a Poggibonsi

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto avvenuto in data odierna nel comune di Poggibonsi, sta mancando l’acqua nelle zone di viale Marconi, di via Borgaccio, di via del Chianti, Monte Rosa, Monte Bianco, nella zona collinare in località Gravignano, nella zona di Salceto ed in tutte le vie adiacenti alle precedenti strade. I nostri operai hanno già individuato il punto dove intervenire per la riparazione e stanno già lavorando per il ripristino dell’erogazione idrica che al momento è stimata attorno alle ore 22.

Temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo, saranno possibili al momento del ripristino del servizio.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Tutte le notizie di Poggibonsi