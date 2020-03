La Società Operaia di Cascina dona mascherine a Pubblica Assistenza e Misericordia

L’attinenza della Società Operaia verso queste due entità assistenziali è storica, in quanto dei liberi fondatori della Società Operaia furono dei membri della Arciconfraternita, mentre in seguito, a fondare la Pubblica Assistenza di Cascina fù la Societa Operaia stessa nell’aprile del 1900.

La Società Operaia nell’occasione ringrazia, per parte della donazione e produzione di mascherine la Tappezzeria Cesarsedia di Perignano, ditta storica di imbottiti che ha risposto celermente all'appello e ringrazia anche la socia Meri Gronchi, per l’impegno profuso in questa lodevole iniziativa.