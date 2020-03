Mascherine e tute donate dalla Edilplast al Comune di Certaldo

Un dono, il più gradito che si possa ricevere in questo momento, è stato fatto da Pino Salone dell’azienda Edilplast al Comune di Certaldo: 100 mascherine per proteggere bocca e naso e 50 tute protettive da indossare.

Il Comune di Certaldo utilizzerà questo materiale per le necessità relative ai servizi attivi in questi giorni, per rifornire gli operatori comunali impegnati ed in contatto con le persone, i volontari delle associazioni la cui attività è indispensabile in queste ore e che ne fossero momentaneamente sprovvisti.

Dal Comune di Certaldo un ringraziamento alla Edilplast, azienda specializzata in coperture di tetti e bonifiche da amianto, per questo gesto, ringraziamento che si estende a tutte le imprese ed ai cittadini che in queste ore contribuiscono o contribuiranno a raccolte fondi e donazioni per le strutture sanitarie, iniziative e servizi a sostegno di chi deve restare a casa.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo