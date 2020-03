Noi per voi: anche i commercianti di Altopascio portano spesa, cena e beni di prima necessità a casa

“Noi per voi. Tu resta a casa, la spesa te la portiamo noi”: si chiama così il nuovo servizio di spesa a domicilio, coordinato dal Comune di Altopascio e portato avanti con le attività commerciali del territorio, per consentire ai cittadini di limitare il più possibile le uscite. Anche nella cittadina del Tau, quindi, sono tanti gli esercizi che, durante l’emergenza coronavirus, si sono organizzati per consegnare la spesa, la cena o i beni di prima necessità direttamente a casa. Si tratta di un servizio pensato per andare incontro alle tante esigenze della cittadinanza invitata a non uscire se non quando strettamente necessario. “La lista delle attività aderenti è cresciuta in poco tempo - commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto aderire: sono la dimostrazione di quanto Altopascio sia una grande comunità, unita e coesa. Invito chi volesse essere aggiunto all’elenco di contattarci”.

Alimentari, pizzerie, farmacie, ma anche agrarie, macellerie, erboristerie e mesticherie: ogni attività è la benvenuta e per partecipare è sufficiente comunicare la propria disponibilità alla mail dell’assessore al commercio, Adamo La Vigna: a.lavigna@comune.altopascio.lu.it.

Il dettaglio delle attività che hanno già aderito.

Ad Altopascio - Centro commerciale naturale: Alimentari Andretta, 0583.25270; Alimentari Berra&Toci, 0583.264717; Andreotti Supermarket, 0583.216288; Pizzeria La Cicala, 0583.25984; La Dogana, 329.958926; Macelleria Buti, 366.4118198; Macelleria Giannini, 0583.25173; L’angolo del gusto (friggitoria), 0583.240463; Zoofollia, 0583.269014 (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19); Agraria Fontana, 0583.22017; Erboristeria Benessere, 347.6002054; Sanitaria Pieri, 0583.25293. A Marginone: La bottega del Marginone, 0583.286345 – 347.4882658; Macelleria Mauro Satti, 0583.286050; Farmacia Marginone, 0583.286515. A Spianate: Alimentari Megaro, 0583.20764; Gastronomia Macelleria Le Spianate, 0583.20438; La Cialderia, 389.9395850; Pizzeria La Cicala 2, 0583.20884; Farmacia Baldacci, 0583.20870; Mesticheria Bendinelli, 340.9467395. A Ponte ai Pini:

Alimentari Procissi, 0583.286012 – 347.7350064 – 320.0333788.

Continua inoltre l’attività del Centro operativo comunale di Protezione Civile e il servizio gratuito di consegna a domicilio, che l’amministrazione comunale effettua attraverso i volontari della Misericordia di Altopascio. Il progetto, che prevede la consegna domiciliare di spesa, giornali e medicine e supporto nel disbrigo delle pratiche (pagamento bollettini per esempio), oltre a rivolgersi alle persone anziane over75, ai non-autosufficienti, ai disabili, alle famiglie con anziani e disabili in casa e a chi si trova, anche temporaneamente, nell’impossibilità di provvedere a se stesse, da oggi è dedicato anche a tutti coloro che, indipendentemente dall’età, hanno difficoltà a spostarsi, a causa proprio dell’emergenza Covid-19 (persone prive di auto, cittadini con problemi di salute, genitori da soli con figli piccoli). Il numero da chiamare per attivare è il servizio è: 0583.216455. Per dubbi o chiarimenti, l’amministrazione comunale ha attivato due numeri di telefono: 0583.216455 (la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 17); 339.3042131.