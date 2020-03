Primo caso positivo di Coronavirus nel Comune di Vicopisano

Primo caso confermato di malattia infettiva da Coronavirus Covid-19 nel Comune di Vicopisano.

"Sono in contatto stretto con i familiari -dice il Sindaco Matteo Ferrucci- la persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive a Pisa, al momento in buone condizioni. La Asl, come di consueto, mette in isolamento fiduciario, con sorveglianza attiva, le persone che sono state a strette contatto con chi è contagiato. Auspico che la situazione si risolva al meglio e senza conseguenze, in particolare per la persona colpita dal virus alla quale siamo vicini, lo dico anche a nome dell'Amministrazione."

"Come da protocollo - continua il Sindaco- abbiamo subito attivato il COC-Centro Operativo Comunale, con gli altri amministratori, i tecnici del Comune, la Protezione Civile, le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato. Eravamo già pronti a questa evenienza."

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa

