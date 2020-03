Rigenerazione spazi urbani e valorizzazione luoghi commercio, in arrivo 600mila euro

Sostegno a progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani. Sarà a breve pubblicato dalla Regione un bando, rivolto ai Comuni toscani, che metterà a disposizione quasi 600 mila euro. “L'intento – dice l’assessore alle attività produttive e al commercio Stefano Ciuoffo - è sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi del commercio attraverso percorsi innovativi. Cercheremo di stimolare progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani alle prese con particolari situazioni di degrado, collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica Potranno essere finanziati anche interventi di riqualificazione di spazi pubblici o di recupero di immobili di amministrazioni pubbliche, per destinarli ad attività economiche e sociali”.

I destinatari sono i Comuni toscani non ubicati in aree interne, con una popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti rilevata al 31/12/2019. Ovviamente gli interventi devono prevedere spese che non hanno beneficiato di misure regionali analoghe. Il contributo concesso, a fondo perduto, può andare da un minimo di 10 mila ad un massimo di 40 mila euro e pari a non più dell'80% dell'investimento ammesso.

Riguardo alle spese ammissibili: servizi innovativi al consumatore e per la sicurezza di operatori e consumatori, micro riqualificazione infrastrutturale di centri storici ed altri interventi finalizzati a rendere più competitive le micro e piccole imprese del commercio dei piccoli centri, allestimento di spazi comuni, abbellimento del contesto urbano, allestimento di punti informativi, di accoglienza o di desk informatizzati, riqualificazione spazi pubblici, riqualificazione e recupero immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche. Il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.

Fonte: Regione Toscana

