A Montemurlo chiusi orti sociali, orti urbani e fontanelli

Nuova ordinanza del sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, per ridurre le occasioni di spostamento e di assembramento tra le persone al fine del contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Il sindaco da oggi, 21 marzo, fino al prossimo 3 aprile, ha disposto la chiusura degli orti sociali di via Pola a Oste, degli orti urbani di via La Marmora - via Tagliamento e i fontanelli di Oste in piazza Amendola, di Montemurlo in piazza della Costituzione e di Bagnolo in piazza Bini. Secondo l’evoluzione dell’epidemia le date di chiusura potrebbero subire variazioni. Inoltre il sindaco Calamai raccomanda di usare le piste ciclo-pedonali solo per effettuare spostamenti strettamente necessari (lavoro, salute, necessità), contingentando il più possibile i tempi di permanenza e rispettando la distanza minima interpersonale di un metro tra le persone. « Sono stato costretto a prendere queste ulteriori misure restrittive per limitare al massimo le occasioni di spostamento e di assembramento- conclude il sindaco Calamai- La situazione non è semplice e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo restare a casa e limitare i contatti. Conto sul senso civico e sulla responsabilità di tutti i montemurlesi». Da oggi inoltre è attiva l’ordinanza del Ministero della salute che limita a 200 metri dalla propria abitazione gli spostamenti consentiti e pone ulteriori restrizioni a livello nazionale.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

