La convivenza forzata a cui sono costretti i nuclei familiari sta purtroppo facendo emergere più casi di maltrattamento in famiglia. Questa notte, a Pescia, i carabinieri hanno arresto un cittadino italiano del '96, nullafacente con precedenti penali,in quanto ha aggredito la madre 55enne con cui viveva, danneggiando la casa. È stato sottoposto all'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria per reati di maltrattamento in famiglia.

Tutte le notizie di Pescia