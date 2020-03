Controlli della municipale su oltre 850 persone e 600 esercizi commerciali

Dall'inizio delle misure restrittive per la prevenzione del coronavirus a oggi, la Polizia Municipale ha controllato oltre 850 persone, una media di 100 persone al giorno. Di queste, 20 sono state denunciate. Molte delle autocertificazioni però sono ancora al vaglio degli inquirenti, quindi il numero delle persone denunciate non è definitivo, perché ci sono dei controlli che devono esser fatti necessariamente d ufficio.

Sono poi state effettuate verifiche su oltre 600 esercizi commerciali e sono scattate 8 denunce: bar aperti oltre l' orario (quando era possibile stare aperti), distanze all' interno di esercizi di ristorazione non rispettate (anche in questo caso quando potevano stare aperti), market aperti oltre le 21, lavanderie a gettoni aperte oltre le 21.

Oggi al mercato di piazza Cavallotti sono state sequestrate 18 mascherine, tra l'altro di scarsa qualità, a un venditore abusivo che le vendeva a15 euro l'una. Oltre che per commercio abusivo, gli è stata contestata anche la violazione dell'ordinanza.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno