Coronavirus: 39 nuovi casi tra Grosseto, Siena e Arezzo

Sono 39 i nuovi casi di Coronavirus nelle province di Siena, Grosseto e Arezzo, quindi nella Azienda Usl Toscana Sud Est. Tra questi anche un giovane della provincia di Pisa, tornato presso il suo domicilio.

Per quanto riguarda l'Aretino sono sedici, undici uomini e cinque donne: sono tutti in quarantena in casa, tranne un 53enne della Valtiberina che è stato trasportato nel reparto di medicina interna all'ospedale di Arezzo.

In provincia di Siena sono dodici, otto uomini e quattro donne. Tutti e dodici si trovano a casa in isolamento.

Chiudiamo con Grosseto, dove i casi sono dieci, cinque uomini e cinque donne. Tre pazienti sono ricoverati in ospedale: a medicina interna a Grosseto un 58enne e una 89enne, mentre una 73enne è in terapia intensiva, sempre a Grosseto.

