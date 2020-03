Coronavirus, a Fucecchio un cittadino cinese dona 800 mascherine

Continua a Fucecchio la catena di solidarietà legata all'emergenza Coronavirus. Dopo il grande impegno delle associazioni di volontariato impegnate nel supporto alla popolazione per la consegna di cibo e medicinali, dopo le donazioni arrivate anche da alcune comunità straniere tramite le loro associazioni, ieri è stata la volta di un singolo cittadino di nazionalità cinese, il signor Zmao Peixue, che ha voluto esprimere la propria solidarietà alla città di Fucecchio e all'Italia donando personalmente 800 mascherine da impiegare in ambito medico o assistenziale. A ricevere il prezioso dono è stato ieri in sala del consiglio l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti.