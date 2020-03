Coronavirus, dal Sovigliana 1999 un aiuto per l'ospedale San Giuseppe

Mentre continua la battaglia al Coronavirus, si moltiplicano i gesti di solidarietà. Un piccolo aiuto è arrivato spontaneamente anche dalla società di calcio UISP Sovigliana 1999 che hanno raccolto una somma per donarli all'ospedale San Giuseppe Di Empoli. Il mister Roberto Tarchetti e i ragazzi hanno deciso di utilizzare il denaro della la cassa che la squadra usa per sostenere le varie spese.

"Una somma - spiega il mister Turchetti - per stare vicino a chi è in prima linea per tutelare tutti noi. È un'iniziativa spontanea nata per far sentire la nostra vicinanza e dare il nostro contributo. Questa è la partita più importante"

Tutte le notizie di Vinci