IIS Ferraris-Brunelleschi, una poesia per combattere il Covid-19

#fermentopoetico, Giornata Mondiale della Poesia, 21 marzo 2020, istituita dall’Unesco nel 1999. Gli inarrestabili studenti dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” si sono impegnati, nonostante la situazione difficile in cui ci troviamo, a dare un loro contributo per riaffermare il valore della poesia come manifestazione individuale e collettiva di sentimenti, di bisogni e di speranze

La poesia può aiutarci a vedere oltre le mura delle nostre piccole case. Grazie alla lettura possiamo vivere avventure ed emozioni uniche anche restando al sicuro. Quale cura migliore di un buon libro, capace di nutrire le nostre menti e la nostra anima, per combattere noia e isolamento?

Per questo motivo gli alunni hanno realizzato due video con lettura di due poesie: “L’infinito” di Giacomo Leopardi, “L’anguilla” di Eugenio Montale. Si sono cimentati inoltre nella stesura di un breve componimento poetico “Al mondo”. Gli autori sono: Elia Agnelli, Alberto Baronti, Claudia Corvaglia, Lorenzo Di Spigno, Marcello Garinei, Alessandro Marilli, Luna Martorana, Sara Migliori, Irene Sabatini e Giulia Torrigiani. Al mondo si può trovare qui.

Fonte: IIS Ferraris Brunelleschi - Ufficio stampa

