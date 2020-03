In due a bordo di un motorino rubato, per fuggire aggredisce carabinieri

I carabinieri di Pistoia questa notte hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, classe 2000, residente a Pistoia, in regola con il permesso di soggiorno, che è stato fermato a bordo di un ciclomotore risultato poi rubato in compagnia di un minorenne di origine albanese, lungo via Pratese. Dopo un piccolo inseguimento i due sono riusciti a bloccare i due. Il ragazzo marocchino ha aggredito con calci e pugni i militari cercando di fuggire, ma è stato bloccato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il ragazzo albanese è stato denunciato. I reati contestati sono ricettazione in concorso, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e l'inosservanza del provvedimento d'autorità per la violazione del Dcpm del 9 marzo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Tutte le notizie di Pistoia