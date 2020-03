In strada senza motivo, inveiscono contro la municipale: succede a Santa Croce

Erano fuori casa senza motivo, hanno risposto in malo modo alla polizia municipale e la situazione si è fatta incandescente. È accaduto a Santa Croce sull'Arno nel pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, in via Fratelli Pallesi all'incrocio con piazza dei Partigiani.

Un gruppo di quattro-cinque giovani era presente nell'area verde vicino a via Fratelli Pallesi. Non potevano stazionare in quell'area perché si trattava di un assembramento, per questo motivo è intervenuta la polizia municipale. Per di più non erano in possesso dell'autodichiarazione ed erano sprovvisti di mascherina.

Gli animi si sono fatti subito caldi. Alla richiesta dei vigili di spostarsi dalla piazzetta, due giovani hanno reagito in malo modo. Sono volate parole grosse e minacce. La situazione è tornata alla normalità solo poco dopo, i due giovani adesso saranno denunciati.

Oltre a questo caso, in totale sono sette le denunce a Santa Croce sull'Arno per le violazioni del decreto. "Ringrazio la polizia municipale che sta dando una grande mano per il rispetto del Dpcm. Invito tutti i cittadini a rimanere a casa e a sottostare a quanto detto dal Governo. Inoltre invito anche a portare rispetto a chi cerca di far rispettare queste norme. Il momento non è facile ma ne usciremo" ha detto il sindaco Giulia Deidda.

Sempre il primo cittadino su Facebook ha scritto: "Esprimo la mia solidarietà al comandante della Polizia Municipale di Santa Croce sull'Arno Sandro Ammannati e al collega Bagnoli, purtroppo aggrediti durante un controllo da quattro stupidi in Piazza Partigiani. Mentre gli agenti per strada cercano di assicurare la prevenzione per tutti, c'è chi si permette addirittura di aggredirli".

